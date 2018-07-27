” البنوك ” تكشف عن معايير وآليات انتشار الفروع والمصارف بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

كشف طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث باسم البنوك السعودية، عن المعايير والآليات الرئيسية الخاصة بانتشار الفروع للبنوك والمصارف ومراكز الحوالات في المملكة.

وعن ما تتضمنه هذه المعايير، أوضح ” حافظ ” أن هذه المعايير تشمل إجراء دراسة مستفيضة لاحتياجات المنطقة، وتقارب الفروع من بعضها البعض بالنسبة للبنك الواحد، وأعداد البنوك المختلفة والصرافات الآلية الرسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار.

كما أبان ” حافظ ” أن هناك توزيعًا عادلآ بين أعداد فروع البنوك والمصارف ومراكز الحوالات المالية والمصرفية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ وذلك لتلبية احتياجات جميع العملاء في مختلف المناطق