فورد F-150 Limited 2019 تتزود بمحرك رابتور بقوة 450 حصان

أميرة خالد(صدى):

كشفت فورد عن نسخة Limited من سيارتها F-150 كموديل 2019 وهي النسخة التي تعتبر من أعلى اصدارات الشاحنة ، وحتى الأمس كانت بمحرك V6 ايكوبوست سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان وعزم دوران 637 نيوتن متر , ولكن فورد زودتها بنسخة أقوى من المحرك تولد 450 حصان وعزم دوران 692 نيوتن متر وهي نفس الأرقام في محرك فورد رابتور .

وبجانب اضافة 20 حصان و54 نيوتن متر , فالسيارة حصلت على مخرجي عادم مطورين يولدان صوت قوى للمحرك مع صادم خلفي بتصميم مطور. وتأتي السيارة بفرش جلدي بلونين في الداخل مع مقاعد بخاصية التدليك والتبريد للسائق مع عجلة قيادة بخاصية التسخين ولوحة داخلية تذكر ركاب السيارة بأنها ليست نسخة F-150 عادية.

وزودت السيارة بمثبت سرعة قياسي قابل للتكيف بنظام ستوب جو ومساعد ما قبل التصادم ومكابح طواريء أوتوماتيكية ومساعد الركن النشط ونظام صوتي هارمان كاردون وكاميرا 360 درجة .