استدان من زوجته ليتزوج بأخرى

أبو ظبي(صدى):

في موقف لا تحسد عليه زوجة إماراتية، تشغل منصباً رفيعا في إحدى ،طلب منها زوجها مبلغ 150 ألف درهم بهدف خوض مشروع جديد، وأخبرها أنه سيكمل هو المبلغ الآخر بمبلغ 50 ألف درهم.

لم تعلم الزوجة التي وافقت على الفور بإعطاء المبلغ لزوجها دون تردد ، أنه استدان المبلغ ليتزوج بأخرى عشرينية.

وطلبت الزوجة الطلاق لعدم تحمّلها الصدمة، إضافة إلى مطالبته باسترجاع المبلغ، وعلى الرغم من محاولات الزوج تغيير رأيها عن قرار الطلاق، فإن جميع محاولاته باءت بالفشل فكان لها ما أرادت، خاصة أنه رفض طلبها أيضاً بتطليق زوجته الجديدة.