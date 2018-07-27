ننشر مواعيد مشاهدة ” خسوف القمر ” بالمدن العربية.. اليوم

علي القحطاني(صدى):

يترقب العالم أطول خسوف كلي للقمر في القرن الـ 21، اليوم الجمعة، حيث ستبلغ مدته ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، طبقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة.

ومن أكثر المناطق مشاهدة لهذه الظاهرة مصر ،ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والهند، وأستراليا، وشرق أوروبا، في حين ستشهد بقية مناطق الكرة الأرضية الظاهرة ولكن بصورة أقل.

وفيما يلي مواعيد حلول ظاهرة الخسوف الكلي للقمر بمختلف البلدان العربية:

– مكة المكرمة

سيبدأ الخسوف عند الساعة 20:14، وسيصل إلى ذروته عند 21:21.

– أبوظبي

سيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 09:15 مساءً بتوقيت الإمارات، على أن يبدأ الخسوف الجزئي في 10:24، والخسوف الكلي في الساعة 11:30، وسيصل إلى ذروته في 00:22 من صباح السبت، وينتهي في الساعة 01:12، في حين سينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 02:19 صباحًا، وسيخرج القمر من منطقة شبه الظل وينتهي الخسوف بشكل كامل في 03:29 من صباح السبت.

– عمان والقدس

القمر يدخل منطقة شبه الظل في الساعة 8:15 مساء بتوقيت الأردن وفلسطين، ويبدأ الخسوف الجزئي في 9:24 مساء، على أن يبدأ الخسوف الكلي في 10:30، ويصل ذروته الساعة 11:22، وينتهي الخسوف الكلي في 12:00 من صباح السبت، في حين ينتهي الخسوف الجزئي 01:19، ويخرج القمر من منطقة شبه الظل وينتي الخسوف بشكل كامل في الساعة 2:29 صباحا.

– القاهرة

يبدأ خسوف شبه ظلي لا يرى بالعين المجردة عند 7:15 مساء، ويستمر حتى 8:14 وقتها يبدأ الخسوف الجزئي الذي يمكن مشاهدته بالعين المجردة، والخسوف الكلي سيكون عند الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي ويبلغ ذروته عند الساعة 10:22 مساء.

– طرابلس

سيبدأ الخسوف في العاصمة الليبية عند الساعة 20:24.. وسيصل إلى ذروته عند 21:21.

– تونس

سيبدأ الخسوف عند الساعة 19:22.. وسيصل إلى ذروته عند 21:21.

– الجزائر

في الجزائر العاصمة سيبدأ الخسوف عند الساعة 19:51.. وسيصل إلى ذروته عند 21:21.

– الرباط

يبدأ الخسوف في العاصمة المغربية الرباط عند الساعة 20:26.. وسيصل إلى ذروته عند 21:21.