سقوط مروع لخمسيني من الشرفة بينما يوضح تهالكها لموظفي المرافق

موسكو(صدى):

في واقعة مأساوية، لقي خمسيني روسي ،مصرعه إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الرابع بعد انهيار سورها واختلال توازنه.

وتفصيلا، كان الرجل قد ابلغ أكثر من مرة عن تهالك شرفة منزله وأنها من الممكن أن تنهار في أي لحظة.

وبعدما وصل أخيرًا موظفو المرافق العامة إلى المنزل لمعاينة شكوى الخمسيني، وبينما يهز الجدار بقوة، ليبين لهم أنها متهالكة، لم يتحمل الضغط الواقع عليه فانهار وسقط ومعه الرجل ، وتوفي متأثرا بجروحه.