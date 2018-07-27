بعد لومه بائع خضار لتشغيله لطفل.. وزير تونسي يتعرض للضرب

تونس(صدى):

أقدم مجموعة من الأشخاص على الاعتداء بالضرب على وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي ،مساء أمس الخميس.

وتعرض الوزير لاعتداء باللكمات في منطقة ساقية الزيت بمحافظة صفاقس، جنوب البلاد، بينما كان في إجازة.

وأرجعت تقارير تونسية سبب الاعتداء إلى لومه لبائع خضار بسبب تشغيله لطفل، حيث أكد له أن القانون يمنع ذلك فانهالت عليه مجموعة بالضرب المبرح.

وتم القبض على المتهمين والتحقيق معهم، بتهمة الاعتداء بالعنف على الوزير التونسي، كما تم توجيه تهمة الاتجار بالبشر إليهم على خلفية تشغيلهم لطفل قاصر.