بالفيديو.. رد مثير للجدل من فاطمة الصفي حول ارتدائها للحجاب

أماني الغامدي(صدى):

أثارت إجابة الممثلة والمخرجة الكويتية فاطمة الصفي ،على سؤالها حول نيتها عن ارتداء الحجاب، حالة من الجدل بين متابعيها.

وقالت الصفي خلال برنامج ” تفاعلكم ” إنها لم تفكر في مسألة الحجاب من قبل.

حصلت فاطمة الصفي على شهادة في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2005، وأخرجت عددًا كبيرًا من الأعمال الغنائية والبرامج التلفزيونية.