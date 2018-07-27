بالفيديو.. رد مثير للجدل من فاطمة الصفي حول ارتدائها للحجاب
أثارت إجابة الممثلة والمخرجة الكويتية فاطمة الصفي ،على سؤالها حول نيتها عن ارتداء الحجاب، حالة من الجدل بين متابعيها.
وقالت الصفي خلال برنامج ” تفاعلكم ” إنها لم تفكر في مسألة الحجاب من قبل.
حصلت فاطمة الصفي على شهادة في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2005، وأخرجت عددًا كبيرًا من الأعمال الغنائية والبرامج التلفزيونية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31514 ] نشر منذ 3 ساعات
خاله فطوم
يقول المولى عز وجل
(إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم)
الله غني عني وعنك
لبستي الحجاب ولا مالبستيه
محد درى عنك😐
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18337 ] نشر منذ 3 ساعات
اوكي لبستي الحجاب او ما لبستي ايش المشكله