حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض.

في حين لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، وقد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.