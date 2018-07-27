أمير جازان يوجه بالقبض على أصحاب مقطع تعلم القيادة ” المخل “

تركي السالم(صدى):

على خلفية المقطع الذي ظهر فيه شاب يدرب فتاة على قيادة السيارة، في وضع مخل بالآداب، وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهات الأمنية بسرعة القبض عليهما.

وكانت النيابة العامة قد وجهت شرطة المنطقة بسرعة القبض على الشاب والفتاة للتحقيق معهما وتقديمهما للمحاكمة لوضعهم الفاضح.

فيما أعرب متداولو المقطع بمواقع التواصل عن غضبهم، آملين في القبض عليهما والتشهير بهما.