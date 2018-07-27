أمير جازان يوجه بالقبض على أصحاب مقطع تعلم القيادة ” المخل “
على خلفية المقطع الذي ظهر فيه شاب يدرب فتاة على قيادة السيارة، في وضع مخل بالآداب، وجه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز الجهات الأمنية بسرعة القبض عليهما.
وكانت النيابة العامة قد وجهت شرطة المنطقة بسرعة القبض على الشاب والفتاة للتحقيق معهما وتقديمهما للمحاكمة لوضعهم الفاضح.
فيما أعرب متداولو المقطع بمواقع التواصل عن غضبهم، آملين في القبض عليهما والتشهير بهما.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18334 ] نشر منذ 49 دقيقة
لازم يحطها في حضنه من شان يعلمها السواقه 🙂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31511 ] نشر منذ 11 دقيقة
أغلب الناس الا من رحم الله
معد صارت تحسب حساب
لال جنه ولا ل نار
ولا حساب وعقاب
وكأن ليس للأخرة وجود
والله العظيم مانحن فيه الأن من غلاء في الأسعار وإنقطاع أمطار ونفسيات وعصبيات
كلها بسبب ذنوبنا
وأسرافنا وتقصيرنا
ومجاهرتنا
يحمار علمها السواقه بدون تصوير وقلة أدب
إن شاءالله نسمع بخبر القبض عليك
ياسرسري
أنت وعاهرتك😡