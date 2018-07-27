أزهري مصري: ” خسوف القمر بروفة ليوم القيامة “

القاهرة(صدى):

بالتزامن مع ظاهرة خسوف القمر، التي سيشهدها العالم اليوم الجمعة، وسط ترقب شديد، قال أحد علماء الأزهر الشريف بمصر، الشيخ زكريا عرابي، إن خسوف القمر آية من آيات الله.

وأكد عرابي على ضرورة تأدية صلاة الخسوف، قائلا : ” الفكرة في صلاة الخسوف والكسوف، أنها آية وتعتبر بروفة ليوم القيامة ” .

وتعتبر صلاة الخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينادى لها بالصلاة جامعة كالعيد، بلا أذان أو إقامة، وتؤدي ركعتين: بركوعين وسجودين، وهى صلاة جهرية كونها تصلى ليلاً.

كيفية أدائها:

يكبر تكبيرة الإحرام ، ويستفتح بدعاء الاستفتاح ، ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم ، ثم يركع ركوعًا معتدلاً فيسبح بطمأنينة، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، ويستحب أن تكون القراءة بعد الركوع الثاني أقصر منها بعد الركوع الأول، ثم يركع بطمأنينة وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد، ثم يسجد سجدتين، ولا يطيل الجلوس بينهما، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل كما فعل فى الركعة الأولى، ويستحب أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى قراءة وركوعًا، ثم يتشهد ويسلم.

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