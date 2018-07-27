دراسة: موظفو المكاتب أعينهم في خطر

لندن(صدى):

كشفت دراسة عن أن الموظف العادي يقضي حوالي 1700 ساعة في السنة أمام شاشة الكمبيوتر، فالعاملين في المكاتب يقضون ما معدله 6 ساعات ونصف في اليوم على جهاز الكمبيوتر.

وأوضحت الدراسة أن التعرض المفرط للشاشات الرقمية يتسبب في خسائر فادحة، إذ أن 37% من العاملين في المكاتب الذين ينظرون للشاشة يشعرون بضرورة جعل النص على حواسيبهم أكبر من أجل رؤيته، ويضطر واحد من كل 4 إلى تحريك شاشته أقرب إليه ليركز أكثر في عمله.

وكشفت الدراسة الاستقصائية، التي أجريت على ألفين من موظفي المكاتب، أن 71% يعتبرون أنفسهم لائقين بشكل عام وأصحاء.

وعلى الرغم من هذا التصور، زار 4 من كل 5 منهم أخصائي العيون خلال عامين من استلام عمله، واعترف أكثر من نصفهم بأنهم يهتمون بصحة عينهم بشكل أقل من أي جانب آخر من جوانب الصحة العامة.