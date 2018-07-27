عبدالرحمن بن مساعد يعلق على تهديد إيران لعبور النفط في مضيق هرمز

طهران(صدى):

بينما تواصل إيران تهديداتها، بوقف إمدادات النفط الخام العابرة من مضيق هرمز، الواقع على حدودها الجنوبية، في حال نفذت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوباتها الاقتصادية، أكد الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، أن الحوثيون يشكلون نفس التهديد على مضيق باب المندب.

وقال بن مساعد، في تغريدة له اليوم الجمعة : ” تهدد إيران الملاحة الدولية و التجارة العالمية عبر مضيق هرمز وكذلك وكيلها في اليمن الحوثي يشكل نفس التهديد عبر مضيق باب المندب ” .

وتسائل : ” هل هناك عاقل في هذا العالم يستطيع أن يشكك في جدوى الحرب على عصابة الحوثي؟ ” .

وأضاف : ” لا يمكن أن يتم السماح لميليشيا تابعة لإيران أن تحكم اليمن العربي مهما كان الثمن ” .

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية حول العالم، إذ يمر منه قرابة 40% من الإنتاج العالمي للنفط الخام نحو الشرق والغرب.

ويحمل المضيق أهمية سياسية تعادل أهميته الاقتصادية، لأن أي عرقلة في مرور التجارة النفطية وغير النفطية من خلاله، يؤثر على الاقتصاد العالمي، لأنه سيزيد من أسعار النفط الخام.

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