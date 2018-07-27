” ضعف مستوى متعهدي الصيانة ” سبب تعثر تنفيذ مشروع طريق الفقارة

تركي السالم(صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة النقل والطرق تركي الطعيمي، عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر تنفيذ مشروع طريق الفقارة بمحافظة هروب، رغم أنه من أقدم المشاريع بجازان.

وأوضح الطعيمي أن أهم سبب هو غياب الموارد وضعف مستوى متعهدي الصيانة، بالإضافة إلى غياب الدعم الميداني، بحسب الوطن.

وأشار إلى أن مشروع طريق الفقارة جرى تنفيذ المرحلة الأولى والثانية منه بمسافة 11 كلم، وأنه لم يكتمل فيه سفلتة قرية الخليلة بمسافة 6 كلم، ولم يجرى تسليمه من المقاول المختص به.