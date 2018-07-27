بالفيديو.. جندي يشعل النار في نفسه بعد طرده من الجيش

كييف(صدى):

أقدم ضابط سابق بالجيش الأوكراني على إشعال النار في نفسه، بعد عامين من طرده، لسبب شعر بأنه ” غير عادل ” .

وأرتدى الضابط زيه العسكري متجهًا إلى وزارة الدفاع في العاصمة كييف، ووقف أمام المبنى ورش جسمه بالبنزين، وأشعل بنفسه النار أمام كاميرات الإعلام المحلي.

وكان قد وعد الجندي زملاءه الأربعاء الماضي بأنه سينتحر بالنار أمام مقر الوزارة، احتجاجاً على الطرد التعسفي.

وتمكن زميل له من الوصول إليه حين بدأت ثيابه تشتعل، فرمى نفسه فوقه، حتى أقبل آخر بأنبوبة للإخماد الكيميائي، وأطفأ ناره التي كادت تقضي عليه، ثم أقبلوا وقاموا بإسعافات أولية عليه في المكان نفسه، إلى أن جاءت سيارة إسعاف.