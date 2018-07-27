زوجة المبتعث المعتدى عليه بأمريكا تروي ملابسات الواقعة
على خلفية الاعتداء على مبتعث سعودي بأمريكا، من قبل 3 أمريكيين من أصول عربية وآسيوية، ما أسفر عن دخوله في غيبوبة، روت زوجة المعتدى عليه ملابسات الواقعة.
وأوضحت الزوجة أن المعتديين من جنسية مغربية، ودار نقاش رياضي بينهم وبين زوجها حول مجريات كأس العالم الأخيرة داخل مطعم بالمدينة ، مشيرة إلى أنه فور خروج زوجها وصديقه تعرضا لهجوم من الأشخاص أنفسهم ،وأُصيب زوجها بضربة في الفك نتج عنها إصابة بالجمجمة ونقله للمستشفى.
وأشارت إلى أنه تم القبض على الجناة بعد الرجوع لمقطع فيديو تم التقاطه من قِبل صديق زوجها، لكن السلطات الأمريكية أطلقت سراحهم لعدم توفر محامي لزوجها.
ولفتت إلى أن الملحق الثقافي الدكتور محمد العيسى زارهم في المستشفى للاطمئنان على حالة زوجها، وتم تكليف محامي لمتابعة القضية.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31503 ] نشر منذ 50 دقيقة
في أوروبا لازم تكون شخص رياضي وجسمك قوي وعضلاتك مفتوله
وتاخذ حقك بيدي
وبتطلع تطمن لاتخاف
خلك ذيب ولا أكلتك الذئاب😐
عبدالله[ عدد التعليقات: 960 ] نشر منذ 44 دقيقة
الخبر فيه شيء ناقص لان السفاره السعوديه تعين محامي مباشره لاي سعودي يدخل في قضية جنائيه. يعني بمجرد وصول خبر للسفاره -عن طريق السلطات او عن طريق الضحيه او احد معارفه- ان احد مواطنيها طرف في قضية جنائيه او غير جنائيه مباشرة تعين له محامي.
والشي الثاني حتى لو قلنا انه ماجاء محامي من السفاره السعوديه-رغم ان هذا مستحيل، فإن القانون في امريكا يوفر لاي مدعي و مدعى عليه محامي اذا ما يقدروا يدفعوا حق محامي.
والشي الثالث والاهم، هو انه في الدنيا كلها- مو بس في امريكا- ما في احد يطلق مشتبه فيه لان الضحيه ليس لديه محامي. بالعقل حتى ما تجي. ولكن يبدو ان الامر فيه تفاصيل تم التستر عليها في الخبر.