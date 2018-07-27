زوجة المبتعث المعتدى عليه بأمريكا تروي ملابسات الواقعة

واشنطن(صدى):

على خلفية الاعتداء على مبتعث سعودي بأمريكا، من قبل 3 أمريكيين من أصول عربية وآسيوية، ما أسفر عن دخوله في غيبوبة، روت زوجة المعتدى عليه ملابسات الواقعة.

وأوضحت الزوجة أن المعتديين من جنسية مغربية، ودار نقاش رياضي بينهم وبين زوجها حول مجريات كأس العالم الأخيرة داخل مطعم بالمدينة ، مشيرة إلى أنه فور خروج زوجها وصديقه تعرضا لهجوم من الأشخاص أنفسهم ،وأُصيب زوجها بضربة في الفك نتج عنها إصابة بالجمجمة ونقله للمستشفى.

وأشارت إلى أنه تم القبض على الجناة بعد الرجوع لمقطع فيديو تم التقاطه من قِبل صديق زوجها، لكن السلطات الأمريكية أطلقت سراحهم لعدم توفر محامي لزوجها.

ولفتت إلى أن الملحق الثقافي الدكتور محمد العيسى زارهم في المستشفى للاطمئنان على حالة زوجها، وتم تكليف محامي لمتابعة القضية.

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