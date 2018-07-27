تزامنًا مع الغبار.. ” صحة الرياض ” تشدد على إغلاق النوافذ وارتداء الكمامات

حمود العنزي (صدى):

تزامنًا مع موجة الغبار التي تتعرض لها الرياض اليوم الجمعة، أوضحت صحة الرياض 3 طرق للوقاية من الغبار.

وأكدت صحة الرياض على أهمية إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

ولمرضى الربو ،نصحت باصطحاب بخاخة الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيها متقدما للمنطقة الشرقية والرياض، محذرة من عاصفة ترابية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية.