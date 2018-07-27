ممرضة تنقذ أمًا في حالة ولادة بمنزل مجاور للمركز الصحي الذي تعمل به

نايف السالم(صدى):

في موقف إنساني، لم تتردد ممرضة تعمل بأحد المراكز الصحية في الدمام، في تقديم المساعدة لمواطنة في حالة ولادة ،بعد أن استنجدت طفلتاها بها للذهاب إلى منزلهم المجاور للمركز.

وقامت الممرضة بتوليد الأم ،وحرصت على سلامتها حتى وصول فرق الهلال الأحمر، لنقل الأم للمستشفى.

كانت الممرضة قد فوجئت أثناء دوامها باستغاثة الطفلتين بها لأن أمهما على وشك الولادة، و على الفور توجهت إلى المنزل لتقديم المساعدة واتصلت بالهلال الأحمر، وقامت بتوليد الأم بنجاح.

ومن جانبه كرم مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح السلوك، الممرضة على موقفها النبيل، وتفانيها في الحرص على سلامة المرضى.