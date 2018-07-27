حقيقة هجوم أسد على مواطن بغابة رغدان

إبراهيم الزهراني(صدى):

أكد الناطقان الإعلاميان للدفاع المدني والهلال الأحمر بالباحة ، أنه لاصحة لما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن هجوم أسد على مواطن وإصابته بجروح بليغة في ساقه.

وأوضح العقيد جمعان دايس المتحدث الاعلامي لمدني الباحة أنه لم يرد أي بلاغ عن شيء من هذا، مؤكدًا أنها مجرد إشاعة كل عام هدفها ضرب السياحة.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أنباء عن إصابة مواطن بجروح بليغة نتيجة مهاجمة أسد له بغابة رغدان.