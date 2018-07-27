السجن عامان ومليون ريال عقوبة جريمة التستر

علي القحطاني(صدى):

نشر ” عبدالرحمن الحسين ” المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، رد فيها على تساءل أحد المواطنين يدعي ” مشعل ” عن العقوبة المستحقة لقيام أحد المواطنين بالاتفاق مع الوافدين على إفتتاح محل تجاري مقابل الشراكة بالنصف؟

وجاء نص تغريدة ” الحسين ” ، كالأتي ” حياك الله مشعل ، التستر جريمة تصل عقوبتها إلى سنتين سجن، ومليون ريال غرامة، والتشهير على نفقته وشطب السجل وتصفية أعماله، والمنع من مزاولة النشاط وإبعاد العمالة بعد محكوميتهم ومنعهم من دخول المملكة ” .