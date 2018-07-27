استمرار بحث السلطات الماليزية عن لاجئ انتحل صفة أمير سعودي

كوالالمبور(صدى):

تواصل السلطات الماليزية، عمليات البحث عن لاجئ عراقي متهم بانتحال شخصية أمير سعودي، قام بعمليات نصب واحتيال على عددٍ من الماليزيين الذين وعدهم بتوفير فرص عمل لهم برواتب مغرية.

وذكرت وسائل إعلام ماليزية، أن المتهم لاجئ عراقي في الخمسينيات من العمر يحمل بطاقة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أوهم عددًا من الماليزيين بأنه أمير سعودي، وقدم لهم عددًا من الوظائف لديه برواتب مغرية، إلا أنه بعد عدة أشهر اختفى دون أن يحصل أي من الموظفين على رواتبهم.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أن عدد الضحايا بلغ 18 شخصًا بين نساء ورجال وعدهم بأن يدفع لهم رواتب ما بين 7 إلى 15 ألف رينجيت اعتمادًا على وظائفهم، كما أبلغهم بأنه يملك شركات تعمل في مجال النفط والذهب والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، أن المتهم حصل على خدمات الضحايا مجانًا دون أن يدفع لهم أي راتب لعدة أشهر في حين كان في كل مرة يعدهم بأنه سيسلمهم الرواتب قريبًا.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن الضحايا بعد أكثر من ثلاثة أشهر لم يتحملوا الوضع وطالبوا برواتبهم وكان حينها الضحية قد اختفى عن الأنظار، وما زالت الشرطة تبحث عنه منذ ما يقارب 25 يومًا.