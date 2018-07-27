الغذاء والدواء ترد على شائعة ” لحوم المواشي الواردة للمملكة غير حلال “
ردت هيئة الغذاء والدواء على شائعة مقطع الفيديو المتداول، والذي يتم الادعاء فيه أن لحوم المواشي والدجاج الواردة للمملكة غير حلال.
وقالت الهيئة في بيان لها : لادعاء غير صحيح، حيث أن المملكة تطبق اللائحة الفنية السعودية/الخليجية SFDA.FD GSO 993، و التي تنص على أنه يحظر استخدام الصعق الكهربائي و كافة أشكال الصعق و فقدان الوعي في حالة الطيور، بالإضافة إلى وجوب إرفاق شهادة ذبح إسلامية من إحدى الجهات المعترف بها تشهد بأن الذبح تم حسب الشريعة الإسلامية.
وأضافت : زعم المتحدثون في المقطع أن الذبح الآلي للطيور غير حلال، وهذه المعلومة غير صحيحة حيث إن اللائحة الفنية السعودية/الخليجية SFDA.FD GSO 993 تنص في البند رقم 2.5.4 على السماح باستخدام الذبح الآلي. علماً بأن هذه اللائحة الفنية تم عرضها على هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وتمت إجازتها.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 35 دقيقة
إذا لماذا لم يكتب على جميع المنتاجات المنتشرة بالأسواق السعودية شعار ” حلال ” ؟
يجب كتابة شعار ” حلال ” لعدم التلاعب وتهريب أو دخول منتاجات محرمة بطرق غير شرعية لحماية المستهلك وحماية الدولة من تلاعب التجار والمستوردين .. هناك لحوم تباع بالسعودية تكتشف البلدية والصحة إنها فاسدة .
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 22 دقيقة
ما هي المنتجات الحلال غير الغذائيّة
المنتجات في مجال الأزياء والزينة
المنتجات في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية
المنتجات في مجال الصيدلة والعقاقير الطبيّة
المنتجات في مجال السفر والترفيه
لماذا المملكة العربية السعودية لم تضع نظم وقوانين مثل دولة ” الجزائر ” هى دولة إسلامية إيضا ؟
6 أشهر مهلة لوضع “حلال” على المنتجات الغذائية
السلع الأجنبية خاضعة لهيئة مؤهلة في بلد المنشإ ومعترف بها من الجزائر
أمهلت الحكومة ستة أشهر أمام المنتجين والصناعيين لوضع بيان (وسم) حلال على المنتجات الغذائية (نهاية جوان 2017)، وهذا بعد أن حددت شروط وكيفيات وضع البيان على المنتجات الغذائية المعنية بهذا الإجراء، مع نشر قائمة المواد الغذائية المعنية على المواقع الرسمية للوزارات المعنية بحماية المستهلك.
وحسب القرار الصادر بخصوص وضع بيان الحلال الذي ستدخل أحكامه حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي إن آخر أجل وضع بيان “الحلال” سيكون في النصف الثاني من شهر جوان 2017.
وحسب ذات المنشور، فإن وضع بيان حلال يجب أن يكون بشهادة مطابقة “حلال” صادرة عن الهيئة الوطنية المكلفة بالتقييس، وتحدد القائمة المعنية بوضع بيان حلال من طرف لجنة خاصة.
واشترط المنشور أن تكون شهادة المطابقة “حلال” صادرة للمواد الغذائية المستوردة، من طرف هيئات مؤهلة في بلدان منشئها ومعترف بها من طرف اللجنة الجزائرية المعنية بوضع ومتابعة إشهاد “حلال” على المنتجات.
ونص القرار على أنه تنشأ لدى الوزارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش (وزارة التجارة)، لجنة وطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلامة “حلال” للمواد الغذائية المعنية.
وتكلف هذه اللجنة بالدراسة وإسداء الرأي في إجراءات الإشهاد “حلال”، وطلبات الاعتراف بالشهادات “حلال” الصادرة من طرف هيئات الإشهاد الأجنبية، وطلبات الاعتراف المتبادل مع هيئات الإشهاد “حلال” الأجنبية.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 1 دقيقة
90 % من المنتاجات المستوردة التى تباع بالمملكة العربية السعودية ” لم يكتب عليها شعار ” حلال ” !
ومنها :
1- الأرز .
2- السكر .
3- اللحوم .
4- الدجاج .
5- الأسماك .
6- الألبان .
7- معلبات الطعام المستوردة من ” الصين – تايلاند – فيتنام – الفلبين – أمريكا – بريطانيا – الهند ” .
8- الشوكولاتة .
9- البسكويت .
10 – منتاجات التجميل .
11- منتاجات التنظيف .
12 – لعب الأطفال .