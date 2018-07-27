الغذاء والدواء ترد على شائعة ” لحوم المواشي الواردة للمملكة غير حلال “

حمود العنزي(صدى):

ردت هيئة الغذاء والدواء على شائعة مقطع الفيديو المتداول، والذي يتم الادعاء فيه أن لحوم المواشي والدجاج الواردة للمملكة غير حلال.

وقالت الهيئة في بيان لها : لادعاء غير صحيح، حيث أن المملكة تطبق اللائحة الفنية السعودية/الخليجية SFDA.FD GSO 993، و التي تنص على أنه يحظر استخدام الصعق الكهربائي و كافة أشكال الصعق و فقدان الوعي في حالة الطيور، بالإضافة إلى وجوب إرفاق شهادة ذبح إسلامية من إحدى الجهات المعترف بها تشهد بأن الذبح تم حسب الشريعة الإسلامية.

وأضافت : زعم المتحدثون في المقطع أن الذبح الآلي للطيور غير حلال، وهذه المعلومة غير صحيحة حيث إن اللائحة الفنية السعودية/الخليجية SFDA.FD GSO 993 تنص في البند رقم 2.5.4 على السماح باستخدام الذبح الآلي. علماً بأن هذه اللائحة الفنية تم عرضها على هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وتمت إجازتها.