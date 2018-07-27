نسما القابضة: وظائف إدارية شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة نسما القابضة، اليوم الخميس، على توافر وظائف إدارية، لحملة درجة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركات التابعة لها في محافظة جدة.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 24 سبتمبر القادم، مشيرة إلى أن الوظائف المتاحة على مسمى” مدير العمليات الإقليمية: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، منسق الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

ولفتت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنـــا..