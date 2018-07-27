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بالفيديو.. إحصائية: خصوبة النساء بالمملكة مولودان لكل إمرأة

بالفيديو.. إحصائية: خصوبة النساء بالمملكة مولودان لكل إمرأة
علي القحطاني(صدى):

أجرت الهيئة العامة للأحصاء، بالمملكة إحصائية حول صحة الأسر في عام 2017، والتي تساهم في دراسة العديد من الظواهر الصحية بالمملكة.

وأثبتت الإحصائية أن هناك 94.2 يتمتعون بصحة جيدة جدًا أو جيدة، وجاءت نسبة الذكور 93.5% ، بينما نسبة الإناث 91.7%.

وكشفت الإحصائية أيضًا أنه 25.4% يجرون فحوصًا طبية سنويًا لمرة واحدة على الاقل ، موضحة أن هناك 37.1% مشملون بتأمين صحي.

كما لفتت إلى أن معدل خصوبة النساء بالمملكة مولودان لكل إمرأة.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1685 ] نشر منذ 2 ساعتين

مناسب هذا العدد

[ عدد التعليقات: 848 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يديم الصحة والعافية على الجميع

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 55 دقيقة

لان اغلب الذكور صارو متحولين شوفهم بتويتر اغلبهم س. جاد

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 52 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههه ادري ردي مستفز للشباب.. بس فعلا ما عاد به رجال

[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 28 دقيقة

كفاية مواليد يا جماعة. المدراس والطرق والمستشفيات ما عاد صارت تكفي. يعني لو عندك مليارات المليارات، تحتاج سنين علشان تبني مدرسه او مستشفى او طريق، بينما تلقى زوجين عمرهم ما تعدى الاربعين وعندهم سبعة اولاد. سلامات. متى اصلا راح يمديهم يقضوا وقت لتربية هذول الاطفال؟ ولذلك تشوف المراهقين تصرافاتهم همجية تماما. الزوجين مخزن تفريخ والمجتمع هو من يتحمل النتيجة.
حتى لو كان عدد الاطفال كبير، المفروض يكون فيه تربية من الاباء والامهات لهذول الاطفال.
والله تروح مدرسة تشوف العجب العجاب، صراخ ومهاوش وعدم تنظيم ولعب بالجدران والابواب وغيره وغيره.
المفروض الاباء والامهات يعلموا اولادهم كيف يأكل وكيف يشرب بأدب وتكون النظافه الشخصيه اولويه قصوى واسلوب حياه يومي مثل غسل الاسنان، المحافظه على الهندام نظيف، عدم الاكل والشرب في السرير، تنظيف غرفة النوم كل يوم، عند الدخول الى مجلس وهناك ضيوف ان يسلم من اليمين.
والله لو تروح مناسبه وتلقى واحد معه اطفاله تعرف مين اللي قضى وقت في تربية ابنه ومين اللي ما دور وراهم.
تعرف هذا من تصرافات الابن. وانا لا الوم الطفل المسكين ولكن الوم الاب والام اللي ما هم مدورين وراهم

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 7 دقائق

آخر إحصائية تقول في كل ثانية تموت خمس نساء على إثر الولادة الله يحفظ ويستر الحريم

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