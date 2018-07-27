بالفيديو.. إحصائية: خصوبة النساء بالمملكة مولودان لكل إمرأة

علي القحطاني(صدى):

أجرت الهيئة العامة للأحصاء، بالمملكة إحصائية حول صحة الأسر في عام 2017، والتي تساهم في دراسة العديد من الظواهر الصحية بالمملكة.

وأثبتت الإحصائية أن هناك 94.2 يتمتعون بصحة جيدة جدًا أو جيدة، وجاءت نسبة الذكور 93.5% ، بينما نسبة الإناث 91.7%.

وكشفت الإحصائية أيضًا أنه 25.4% يجرون فحوصًا طبية سنويًا لمرة واحدة على الاقل ، موضحة أن هناك 37.1% مشملون بتأمين صحي.

كما لفتت إلى أن معدل خصوبة النساء بالمملكة مولودان لكل إمرأة.