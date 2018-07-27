ديافرم: وظائف صحية وإدارية شاغرة بالطائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركة ديافرم ” Diaverum ” المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية، اليوم الخميس، عن توافر وظائف صحية وإدارية، لحملة درجة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركة في محافظة الطائف.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” أخصائي التغذية السريري: درجة البكالوريوس في تخصص التغذية السريرية، مشرف عيادة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

ولفتت ” الشركة ” ، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنـــا..