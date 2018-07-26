بالصور.. القبعات السبع والخرائط الذهنية في ملتقى المدينة الشبابية

حسين العلي(صدى):

لازالت فعاليات ملتقى المدينة الشبابية مستمرة بتقديم دوراتها لليوم العاشر على التوالي حيث قدم د. ماجد قنش دورة القبعات السبع بحضور ٤٣ متدربا ناقش فيها أنواع القبعات وكيفية إستخدامها .

كما قدم المدرب عبد الله الجهبلي دورة بعنوان الخرائط الذهنية بحضور ٤٠ متدربا تعلموا كيفية استخدام الخرائط الذهنية وتصميمها .

وفي نهاية الدورتين قدم مشرف التدريب بالملتقى حسن أحمد الزهراني شكره للمدربين على عطائهم .

كما تم تقديم الدروع والشهادات من الراعي الرسمي للدورات التدريبية مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية.

وتستمر الدورات مجانا إلى يوم الاثنين القادم.