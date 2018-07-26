بالصور.. القبعات السبع والخرائط الذهنية في ملتقى المدينة الشبابية
لازالت فعاليات ملتقى المدينة الشبابية مستمرة بتقديم دوراتها لليوم العاشر على التوالي حيث قدم د. ماجد قنش دورة القبعات السبع بحضور ٤٣ متدربا ناقش فيها أنواع القبعات وكيفية إستخدامها .
كما قدم المدرب عبد الله الجهبلي دورة بعنوان الخرائط الذهنية بحضور ٤٠ متدربا تعلموا كيفية استخدام الخرائط الذهنية وتصميمها .
وفي نهاية الدورتين قدم مشرف التدريب بالملتقى حسن أحمد الزهراني شكره للمدربين على عطائهم .
كما تم تقديم الدروع والشهادات من الراعي الرسمي للدورات التدريبية مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية.
وتستمر الدورات مجانا إلى يوم الاثنين القادم.
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