مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كسف مركز جونز هوبكنز أرامكو، للرعاية الصحية ، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين فقط.

وأوضح أن الوظائف لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية :

. مستشار الأعمال- التخطيط: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، الإدارة، الإحصاء).

. مساعد أول رعاية المرضى: شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. مدقق حسابات أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، علوم الحاسب الآلي)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأوضح أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 يوليو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، ادخل هنا..