خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع بكويتا

واس(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا.

وقال الملك المفدى: ” تلقينا نبأ الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب وجمهورية باكستان الإسلامية باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يجنب جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .