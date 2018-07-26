سمو ولي العهد يعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع بكويتا

واس(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزيـر الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس ومواساة لفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ الهجوم الانتحاري الذي استهدف أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإنني إذ أدين هذا العمل الإرهابي الآثم ، لأبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيق بأحر التعازي والمواساة، سائلا المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب ” .