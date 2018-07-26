وظائف شاغرة في شركة الكفاح

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقات شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة تحت اسم:. مدير منطقة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، إدارة الأعمال، مسؤول سلسلة التوريد: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأمدادات.

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