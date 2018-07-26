صحة القصيم: عطل كهربائي بقسم الحضانة في مستشفى ببريدة وتم نقل الأطفال

سالم المطيري(صدى):

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، أنه في تمام الساعة الخامسة وخمسون دقيقة من مساء الخميس، حدث عطل كهربائي بقسم الحضانة بمستشفى الولادة والاطفال ببريدة، وتم التعامل معه فورًا وفقًا للبرتوكول الطوارئ والأزمات .

وأشارت في بيان لها، إلى أن فريقاً طبيًا وفنيًا باشر قسم الحضانة واطمأن على الأطفال المنومين وتم التنسيق المستشفيات القريبة ونقلهم كإجراء طبي احترازي، فيما عملت فورًا المولدات الكهربائية الاحتياطية بالمستشفى .

كما بينت الشؤون الصحية، أن فريقًا فنيًا من الشركة السعودية للكهرباء يعمل حاليا على معالجة العطل وتقصي أسبابه لضمان عدم تأثر الخدمة الصحية المقدمة المراجعين.