بالفيديو.. مداهمة منشأة راقية تبيع ملابس من ماركات عالمية مقلدة

نايف السالم(صدى):

داهمت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شرطة الرياض أحد المنشأت التي تملك محلات فاخرة، وتبيع الملابس من ماركات عالمية مقلدة .

ولفت فيصل العبدالكريم الإعلامي المختص في شؤون المخالفات لنظام التجارة في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن المنشأة تقوم بصناعة الملابس المقلدة في معمل تابع لها في منطقة فاخرة.

وقامت الوزارة بإغلاق المنشأة والمعمل؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.