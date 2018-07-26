بالفيديو.. مداهمة منشأة راقية تبيع ملابس من ماركات عالمية مقلدة
داهمت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شرطة الرياض أحد المنشأت التي تملك محلات فاخرة، وتبيع الملابس من ماركات عالمية مقلدة .
ولفت فيصل العبدالكريم الإعلامي المختص في شؤون المخالفات لنظام التجارة في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن المنشأة تقوم بصناعة الملابس المقلدة في معمل تابع لها في منطقة فاخرة.
وقامت الوزارة بإغلاق المنشأة والمعمل؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
اليوم مع وزارة التجارة وشرطة الرياض ومداهمة من العيار الثقيل على منشأة تملك محلات فاخرة وتبيع ملابس من ماركات عالمية فاخرة مقلدة، ويتم التقليد في معمل تابع لهم.
تم مداهمة المعمل أيضا واغلاق المنشأة والمعمل.
ولمشاهدة التقرير كامل بسناب https://t.co/WAQXphQDS2 pic.twitter.com/rWQEq9VvHZ
— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) July 25, 2018
فهد[ عدد التعليقات: 1684 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله ينتقم منهم
فيصل[ عدد التعليقات: 1201 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله لا يوفقهم