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بالفيديو.. مداهمة منشأة راقية تبيع ملابس من ماركات عالمية مقلدة

بالفيديو.. مداهمة منشأة راقية تبيع ملابس من ماركات عالمية مقلدة
نايف السالم(صدى):

داهمت وزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع شرطة الرياض أحد المنشأت التي تملك محلات فاخرة، وتبيع الملابس من ماركات عالمية مقلدة .

ولفت فيصل العبدالكريم الإعلامي المختص في شؤون المخالفات لنظام التجارة في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن المنشأة تقوم بصناعة الملابس المقلدة في معمل تابع لها في منطقة فاخرة.

وقامت الوزارة بإغلاق المنشأة والمعمل؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1684 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله ينتقم منهم

[ عدد التعليقات: 1201 ] نشر منذ 14 دقيقة

الله لا يوفقهم

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