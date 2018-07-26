الاتصالات السعودية: وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، اليوم الخميس، عن توافر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس والماجستير، وذلك للعمل في مقر الشركة الرئيسي وبفروعها في كل من ” الرياض وجدة “.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا اليوم ومستمر حتى يوم 4 أغسطس القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” محلل أول عمليات خدمة العملاء، محلل أول مبيعات، محلل أول خدمة تسليم تكنولوجيا المعلومات، مدير المبيعات، خبير المشروع العام، المدير العضوي- قسم العضوية ، أخصائي أول تطوير الأعمال (عدد وظيفتين للنساء/ الرياض)، مهندس تنفيذ الشبكات (جدة).

ولفتت ” الشركة “، أنه للتقديم ولمعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنـــا..