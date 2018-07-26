مدير تعليم الشرقية يعتمد حركة النقل ل 6815 معلماً ومعلمة

واس(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان اليوم ، حركة النقل الداخلي وتوزيع المنقولين خارجيًا للمعلمين والمعلمات .

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن عدد المتقدمين لحركة النقل لهذا العام ٦٨١٥ معلماً ومعلمة، مبيناً أن الحركة تمت بناء على المفاضلة المعتمدة من الوزارة، وفقًا للاحتياج في الميدان التربوي والتعليمي .

وأشار الباحص بأنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حسابات المعلمين والمعلمات في نظام ” نور ” لمعرفة نتيجة النقل وعلى المعلمين والمعلمات المنقولين التوجه للمدارس المنقولين لها اعتبارًا من بداية عودة المعلمين لمدارسهم بتاريخ ١٦ من الشهر القادم دون الذهاب للمدارس المنقولين منها، وسيكون إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات إلكترونيًّا عبر نظام ” نور “.

وقدم مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان التهنئة لجميع المعلمين والمعلمات الذين شملهم النقل .