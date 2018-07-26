خائنة تتأمر مع عشيقها لقتل زوجها وتخلصا من جثته بالصرف الصحي

القاهرة(صدى):

وسط حالة من الإنهيار ودموع التماسيح تغرق وجهها إعترفت الزوجة ” أماني ” بإتفاقها مع عشيقها على التخلص من زوجها ” محمد ” ، وهاتفت عشيقها ” رضا ” بعد أن قامت بوضع أقراص المنوم لزوجها وطفلها في المشروب، وتسلل إلى المنزل بعيدًا عن أعين الجيران، وهشم رأس الزوج حتى الموت.

وقاما المتهمان بعد ذلك بالتخلص من جثة الزوج وألقيا به فى المصرف الصحى، وإختفى الزوج عدة أيام حتي عثر الأهالى على جثة متحللة تمامًا.

كشفت تفاصيل القصة بتورط الزوجة الخائنة في قتل زوجها، بعد إبلاغ الجهات الأمنية بمحافظة الشرقية، والتي تأكدت بعد مطابقة المواصفات مع الشخص المتغيب أسرته تبحث عنه والجثة التي عثر عليها الأهالي، وأخطر الزوجة والأم وتعرفا على الجثة.

وأكدت التحريات وجود علاقة محرمة بين الزوجة وحبيبها الأول وتمت إعادة استجوابها ومحاصرتها بالأدلة والبراهين وهاتفها المحمول، أعترفت ” الزوجة الخائنة ” قائلة : ” نعم قتلته لأنه لم يكن من أتمنى الحياة معه، لقد فرضته أسرتى علىّ وحرمونى من حبى الأول بسبب الظروف المادية لم نستطع أنا وحبيبى مقاومة مشاعرنا ورغبتنا المجنونة فى أن نعود إلى سيرتنا الأولى، خاصة أن زوجى بدأ يلاحظ العلاقة التى بيننا قررنا قتله والتخلص منه.

بدأت قصة ” أمانى ” ربة المنزل في العقد الثالث من العمر، عندما ارتبطت قبل 5 سنوات بعشيقها ” رضا ” فى نفس عمرها، وعاشا قصة حب طويلة أملًا أن تنتهى كباقى القصص بالزواج، ولكن بسبب بعض الظروف لم يستطع رضا الارتباط بمحبوبته.

ومن جانبه أكد ” العشيق ” ، أقوال الزوجة وأمرت النيابة بحبسهما تمهيدا لإحالتهما إلى المحاكمة لينالا جزاء ما فعلا برجل برىء كل ذنبه أنه تزوج من سيدة طبعها الخيانة.