تأهل فريقي العرين والصقور إلى ربع النهائي ببطولة كأس الخميس

محمد بن طحيطح(صدى):

تتواصل مباريات بطولة كأس خمیس مشیط لكرة القدم والتي تقام ضن فعاليات مهرجان خميس مشيط السياحي لعام 1439هـ بالتقاء الفرق المشاركة ضمن منافسات دور ثمن النهائي حيث التقى مساء الأربعاء فريقي الاتفاق من خميس مشيط والعرين من ظهران الجنوب.

وانتهى اللقاء بفوز فريق العرين بثلاثة أهداف مقابل هدف للاتفاق فيما تصاعد الحماس منذ تقدم فريق العرين على نظيره بهدف في الشوط الأول والذي أحرزه اللاعب سلطان شايع ليعود لاعب فريق الاتفاق سليمان عسيري بإحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني حتى تمكن فريق العرين في الدقيقة الثامنة عشر من إحراز الهدف الثاني من خلال لاعب الفريق عبدالقادر دحمان.

واستمر التحدي بين الفريقين حتى عزز لاعب فريق العرين صالح مسلي تقدم فريقه وأحرز الهدف الثالث لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

وبذات السياق التقى فريقي الصقور من خميس مشيط والترجي من أبها ضمن نفس الدور وانتهى اللقاء بفوز فريق الصقور بركلات الترجيح ليتأهل بذلك فريقي العرين والصقور إلى دور ربع النهائي من البطولة .