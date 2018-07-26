لجنة التنمية الإجتماعية تطلق فعاليات ملتقى إثراء الصيفي بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

ضمن فعاليات صحيف محافظة خميس مشيط ١٤٣٩ أطلقت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية النسائية بخميس مشيط فعاليات ملتقى إثراء الصيفي والذي يهدف إلى غرس المفاهيم الصحيحة والدينية ويجمع بين الترفية والفائدة والتدريب والتطوير وملىء أوقات الفراغ بما فيه النفع حيث سيستمر الملتقى لمدة ثلاثة أسابيع من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء من كل إسبوع .

كما أوضحت الأستاذة إيمان دلبوح رئيسة اللجنة النسائية بخميس مشيط أن اللجنة النسائية قد وضعت برامج نسائيه من أهدافها أن تستفيد المرأه بجميع الفئات العمرية والمستويات العلمية من أوقاتهن فى برامج إثرائية تجمع بين التعليم والترفية وغرس المبادئ والقيم والوطنية فى نفوس المشاركات ) .