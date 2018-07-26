إنطلاق رالي عسير الدراجات النارية تحت شعار ” وطننا سياحتنا “

محمد بن طحيطح(صدى):

ينطلق يوم الجمعة القادم 1439/11/14هـ رالي فريق متحدون عسير بايكرز للدراجات النارية بمنطقة عسير المندرج تحت مظلة المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بعسير ، وتحظى هذه الفعالية بإعتماد الهيئة العامة للرياضة والإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية تحت مسمى ” وطننا سياحتنا ” ، بمشاركة إمارة منطقة عسير والشرطة والمرور والدوريات وأمانة منطقة عسير ومكتب الهيئة العامة للرياضة بعسير والهلال الأحمر السعودي .

وتتمثل الفعالية في رالي دراجات نارية يهدف إلى دعم السياحة الداخلية والتعريف بمنطقة عسير وأماكنها السياحية مرورا بعدة محافظات ومراكز وزيارة مواقع الآثار والطبيعة الخلابة والمهرجانات التراثية والسياحية ودعم الأسر المنتجة وذلك خلال الفترة من 1439/11/18-14هـ ، بمشاركة أكثر من 200 دراج من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية .

كما أن من ضمن أهداف الرالي إبراز الصورة الجميلة والجانب المشرق الإيجابي لهذه الرياضة بالإضافة إلى إظهار الصورة الحقيقية لقائدي الدراجات في الإلتزام بأنظمة المرور والآداب العامة والمساهمات المجتمعية الفاعلة .

الجدير بالذكر أن فريق متحدون عسير للدرجات النارية مرخص من الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ، ويعتبر أحد أبرز الفرق التطوعية من هواة الدراجات النارية ممن وضعوا لهم بصمة في الوطن والمجتمع عبر المسؤولية الإجتماعية والتعاون مع الجهات الحكومية والخيرية في التنظيم والمشاركة في الحملات التوعوية والإرشادية وأهمها مبادرة أمانة منطقة عسير ” عسير أجمل ” وتوزيع وجبات إفطار صائم على مدار 10 سنوات متواصلة بالتعاون مع عدة جمعيات خيرية .