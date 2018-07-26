120 كاميرا حرصاً على راحة زوار مهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

يحرص مهرجان أبها للتسوق في كل عام على توفير كافة سبل الراحة للزوار في أولوية مهمة لدى إدارته تتمثل في الأمن والسلامة ومتابعة دقيقة ورصد كافة ساحاته عبر 120 كاميرا موزعة لتغطي جميع مساحاته بدءا من البوابة الرئيسية مروراً بالممرات والمواقف وصولاً لمدائن المرح والمعارض الخارجية والصالات المغلقة وساحة المطاعم والمسرح الخارجي وجميع الفعاليات ، ويتم متابعتها بكافة تفاصيلها عبر الكنترول الخاص نظير أهمية الجانب الأمني وسلامة الزوار لدى إدارة المهرجان .

وهذا العدد الكبير من الكاميرات عالية الدقة وفرتها إدارة المهرجان لتضمن لزوارها التسوق بأريحية تامة وتسهم في متابعة المفقودات والبحث عن الأطفال التائهين وإعادتهم سالمين إلى ذويهم .

كما أن إدارة المهرجان قد تعاقدت مع شركة حراسات أمنية سعودية متخصصة ومدربة مؤهلة في حالات الطوارئ والإنقاذ وإدارة عملية تنظيم الدخول والخروج وإدارة الأزمات بعدد يتجاوز 120 فرد من الحراس للحفاظ على الأمن بمهرجان أبها للتسوق بالإضافة إلى مشرفي الإدارة وتوظيف عدد كبير من المشرفين والمنظمين الميدانيين من الشباب والشابات السعوديين ، وتواجد أمني مكثف لشرطة منطقة عسير .

وذكر مدير عام المهرجان إبراهيم بن محمد الجارالله أن هذا العدد من كاميرات المراقبة الموزعة في تغطية شاملة لأنحائه يحقق الراحة والطمأنينة للزوار خلال تسوقهم وتجولهم بداخله في بيئة آمنة ومنظمة تحفظ لهم حقوقهم وتضمن لهم الأمن والسلامة وأن كل ما يهم الزائر من أدق التفاصيل تعتبر أولوية مهمة واجبة التنفيذ من قبل إدارة المهرجان .