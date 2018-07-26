عروس تخدع زوجها بالاغتصاب وتلد بعد 5 أشهر من الزواج !

القاهرة(صدى):

خدعت عروس، زوجها الذي يعمل مهندس بعدما أوهمته ليلة دخلتهما بأنها تعرَّضت للاغتصاب في طفولتها، ليفاجئ بولادة طفل بعد 5 أشهر فقط من الزواج.

وأوضح تامر، أن كان يعمل مهندسًا طول 10 سنوات في دولة خليجية، قبل أن يقرر العودة إلى مصر والزواج وتكوين عائلة، وبالفعل تعرف على زوجته التي أوهمته بحبه لها، إلا أنها في ليلة الدخلة ظلت تبكي وتقول إنها تعرضت للاغتصاب في طفولتها.

وأشار إلى أنه فضَّل أن يستر عليها، ويكمل حياته معها، وبالفعل قال إنها حامل في شهرها الأول بعد شهر من الزواج، ولكن أصابها ألم الولادة بعد 5 أشهر ليكتشف أنها ستلد طبيعيًا وأن حملها مكتمل لمدة 9 أشهر وليس 5 .

ولجأ الزوج إلى محكمة الأسرة، لإنكار نسب الطف وإقامة دعوى زنا على زوجته.