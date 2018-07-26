بالفيديو.. عقد على امرأة فهل له النظر إلى أمها.. ” السند ” يجيب

حمود العنزي(صدى):

أجاب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، عن سؤال جاء فيه : عقد على امرأة فهل له النظر إلى أمها ومصافحتها؟ .

وقال خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” ، إن العقد سبيل لنشر المحرمية وأن أم الزوجة بهذا العقد تحرم على زوج بنتها تحريمًا أبديًا سواء دخل بها أم لم يدخل.