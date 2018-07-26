أسد يهاجم عشريني في حديقة حيوان بالباحة
هاجم أسد مواطنًا في حديقة الحيوان في غابة رغدان بالباحة، مساء اليوم الخميس.
وأسفر الهجوم عن إصابة المواطن بجروح في ساقة.
وحتى الأن لم يتم التأكيد على الواقعة من الجهات الرسمية، وفي حالة صدور بيان توضيحي سنوافيكم بالتفاصيل.
ابو خالد[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 2 ساعتين
هاجم أسد مواطنًا في حديقة الحيوان في غابة رغدان بالباحة، مساء اليوم الخميس.وأسفر الهجوم عن إصابة المواطن بجروح في ساقة.وش يكون موقفي امام المجتمع الدولي لو صادفني هذا الاسد بالصدفه وجه لوجه كل الا تعلمتو في مدرسة الكنفو والكاراتيه ماتقدر تدافع عن نفسك امام هذا المتواحش قال ايه مدرسة تعليم الدفاع عن النفس هي دافع عن نفسك امام الاسد طبق الا تعلمتو كله امام الاسد والله انك تتبول في سروالك وانت لسه ماقربت منه
سعود التمياط[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 1 ساعة
بانتظار القرني لحجيهم يتسذب كالعاده ويقول كنت حاضر الحادثه و و و ..
ههههههههههههههه