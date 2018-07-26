أسد يهاجم عشريني في حديقة حيوان بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

هاجم أسد مواطنًا في حديقة الحيوان في غابة رغدان بالباحة، مساء اليوم الخميس.

وأسفر الهجوم عن إصابة المواطن بجروح في ساقة.

وحتى الأن لم يتم التأكيد على الواقعة من الجهات الرسمية، وفي حالة صدور بيان توضيحي سنوافيكم بالتفاصيل.