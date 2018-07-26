التعليم: استئناف الإداريين العمل بالمدارس الأحد القادم
أعلنت وزارة التعليم، عن انتهاء إجازة الإداريين والإداريات، اليوم الخميس، ويستعد الجميع للعودة لمدارسهم ومكاتب التعليم، بدءًا من الأحد القادم.
جاء ذلك بعد القرار الذي أصدرته وزارة التعليم بتقديم عودة الإداريين والإداريات إلى المدارس ومكاتب التعليم.
وأثار هذا القرار حالة من الجدل والتذمر بين الإداريين والإداريات، لارتباط أعمالهم بوجود الطلاب والطالبات وانتظام العملية الدراسية.
شهيد التغلي[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عليكم ايش تبون نسوي بهالعودة نعد الكراسي والطاولات ولا ننظف المدرسة
ابو غالب[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 2 ساعتين
العبو كوتشينه وبلوت حتي نهاية الدوام