التعليم: استئناف الإداريين العمل بالمدارس الأحد القادم

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، عن انتهاء إجازة الإداريين والإداريات، اليوم الخميس، ويستعد الجميع للعودة لمدارسهم ومكاتب التعليم، بدءًا من الأحد القادم.

جاء ذلك بعد القرار الذي أصدرته وزارة التعليم بتقديم عودة الإداريين والإداريات إلى المدارس ومكاتب التعليم.

وأثار هذا القرار حالة من الجدل والتذمر بين الإداريين والإداريات، لارتباط أعمالهم بوجود الطلاب والطالبات وانتظام العملية الدراسية.