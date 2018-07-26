وزارة الطاقة : لاصحة لما يتم تداوله عن تغيير تعرفة الكهرباء

واس (صدى):

أوضحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أنه لاصحة مطلقاً لما يتم تداوله حالياً في وسائل التواصل الاجتماعي حول أي تغيير لتعرفة الكهرباء.

وأكدت الوزارة أن تغيير التعرفة الحالية ليست تحت الدراسة.

وشدَّدت الوزارة على ضرورة توخي الحذر قبل نشر أو تداول مثل تلك المعلومات المغلوطة، وأن على الجميع التأكد من صحة ومصداقية الأخبار من مصادرها الموثوقة، واعتماد المصدر الرسمي لها وهي “وكالة الأنباء السعودية”.