فيفا: 10 أيام مهلة للسالمية لسداد مستحقات ” روجيه “
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، إعطاء مهلة لنادي ” السالمية ” الكويتي، حتى 5 أغسطس القادم، وذلك لتسديد مستحقات المحترف الكاميروني ” روجيه “، وذلك بعد تلقي ” فيفا ” شكوى من محامي اللاعب الكاميروني في هذا الشأن.
وتوعد الفيفا السالمية بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة، في حال عدم تسلم اللاعب مستحقاته كاملة، قبل يوم 5 أغسطس القادم.
الجدير بالذكر أن ” فيفا ” ، عاقب ” السالمية ” في يونيو الماضي، بخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري الممتاز، وذلك بسبب عدم تسليم المدرب الألماني ” رولف ” مستحقاته بعد فسخ عقده، وتسببت العقوبة في تراجع النادي من المركز الثاني للمركز الثالث في الدوري.
فهد[ عدد التعليقات: 1684 ] نشر منذ 3 ساعات
بالتوفيق ان شاء الله