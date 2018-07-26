فيفا: 10 أيام مهلة للسالمية لسداد مستحقات ” روجيه “

ماجد محمد(صدى):

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، إعطاء مهلة لنادي ” السالمية ” الكويتي، حتى 5 أغسطس القادم، وذلك لتسديد مستحقات المحترف الكاميروني ” روجيه “، وذلك بعد تلقي ” فيفا ” شكوى من محامي اللاعب الكاميروني في هذا الشأن.

وتوعد الفيفا السالمية بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة، في حال عدم تسلم اللاعب مستحقاته كاملة، قبل يوم 5 أغسطس القادم.

الجدير بالذكر أن ” فيفا ” ، عاقب ” السالمية ” في يونيو الماضي، بخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري الممتاز، وذلك بسبب عدم تسليم المدرب الألماني ” رولف ” مستحقاته بعد فسخ عقده، وتسببت العقوبة في تراجع النادي من المركز الثاني للمركز الثالث في الدوري.