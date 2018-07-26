بعد أزمة مالكوم..روما يضع ميسي شرطًا للتصالح مع برشلونة

نواف السالم(صدى):

شهدت الايام الماضية ارتفاع التوتر بين ناديي روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني؛ على خلفية خطف الأخير صفقة مالكوم من النادي الإيطالي.

وفي هذا السياق أوضح جيمس بالوتا رئيس نادي روما الإيطالي أن السبيل الوحيد لناديه حتى يتقبل ويتناسى ما حدث من برشلونة في صفقة مالكوم هو أن يمنحه النادي الكتالوني ليونيل ميسي.

وأوضح بالوتا لمحطة SiriusXM الإذاعية : ” تدخّل برشلونة بطريقة غير أخلاقية في صفقة مالكون، وفي الصباح، كان مونشي (المدير الرياضي) في مكالمة جماعية مع وكيله، وتم إبرام صفقة، وتلقينا استشارة قانونية، ويبدو أنه سيتم استدعاء بوردو للإدلاء بشهادته، لكن يوم أمس اعتذر لنا برشلونة، لكنني لم أقبل الاعتذار، والطريقة الوحيدة لقبوله هي إذا قرروا منحنا ميسي “.

ونجح برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني بخطف البرازيلي الواعد مالكوم جناح بوردو ، وتعاقد معه لمدة 5 سنوات في خطوة مفاجئة بعد إعلان روما اتفاقه مع النادي الفرنسي لضم نفس اللاعب.

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