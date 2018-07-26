بالفيديو.. عضو بلدي الرياض: لدينا إشكالية في تنفيذ الأرصفة لذوي الهمم

علي القحطاني (صدى):

قال محمد بن سليمان الشويمان، عضو المجلس البلدي بالرياض، إن هناك بعض المحافظات الصغيرة أفضل من مدينة الرياض في تنظيم الأرصفة لذوي الاحتياجات الخاصة وإن كانت المشكلة عامة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج ” الراصد ” مساء اليوم، أن المعايير الموجودة حاليًا لإنشاء الأرصفة غير ملائمة وقديمة، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية في المعايير التي تطبق وإشكالية في التنفيذ.