بالفيديو.. عضو بلدي الرياض: لدينا إشكالية في تنفيذ الأرصفة لذوي الهمم
قال محمد بن سليمان الشويمان، عضو المجلس البلدي بالرياض، إن هناك بعض المحافظات الصغيرة أفضل من مدينة الرياض في تنظيم الأرصفة لذوي الاحتياجات الخاصة وإن كانت المشكلة عامة.
وأضاف خلال حواره ببرنامج ” الراصد ” مساء اليوم، أن المعايير الموجودة حاليًا لإنشاء الأرصفة غير ملائمة وقديمة، مشيرًا إلى أن هناك إشكالية في المعايير التي تطبق وإشكالية في التنفيذ.
فيديو | الشويمان: بعض المحافظات الصغيرة أفضل من مدينة #الرياض في تنظيم الأرصفة #الراصد@M_S_alshowaiman @Amanatalriyadh @AbdullahAlGunme #الإحتياجات_الخاصة pic.twitter.com/pWHDccj8JU
— الراصد (@alraasd) ٢٦ يوليو ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31450 ] نشر منذ 17 دقيقة
لاتقول أشكالية
وقوووول
أشكااااااااااااااليااااااااااااات😐