رئاسة أمن الدولة تعلن عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية

نايف السالم(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للشئون الفنية برئاسة أمن الدولة عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات علوم طبيعية للالتحاق بالدراسة في معهـد التدريب للحصول على دبلوم الدراسات الفنية ونظم الاتصالات بدءاً من يوم الأحد: الموافق 1439/11/16 هـ .

وتتضمن شروط القبول أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة وأن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة أو الثانوية بنظام المقررات علوم طبيعية وبمعدل تراكمي عام لا يقل عن 85%.

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