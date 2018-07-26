المملكة تودع 80 مليون دولار لدعم موازنة فلسطين

عادل الحربي (صدى):

حولت المملكة العربية السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمات المملكة لدعم موازنة السلطة الفلسطينية والتي بلغت 80 مليون دولار أمريكي.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي، في بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي بالسفارة اليوم، أن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل مبلغ 80 مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لشهور أبريل ومايو ويونيو ويوليو 2018م، بواقع 20 مليون دولار شهرياً.

وأكد السفير نقلي أن المملكة العربية السعودية ستستمر دوماً في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة.