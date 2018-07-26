صحة الطائف تنهي دورة لتدريب وتأهيل مدراء المراكز الصحية

حسين العلي(صدى):

أنهت إدارة الصحة العامة بالطائف الدوره الثالثه المرحله الإعداديه لإعداد وتأهيل مدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية بصحة الطائف

بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وشملت المرحلة الإعدادية من تاريخ 1439/11/2 تدريب اسبوعين ” 60 ” ساعة.

وسيتم بمشيئة الله عقد الدورة الثالثه للمرحلة المتقدمة بتاريخ 1440/2/5 تدريب اسبوعين ” 60 ” ساعة.

تهدف الدورة إلى رفع مستوى الأداء لمدراء مراكز الرعاية الصحية الأولية.

جديرٌ بالذكر أن هذه الدوره حاضر بها متخصصين من معهد الإداره العامة وهم،أ.عبدالله المقرن،أ.عبداللطيف العويضي ومنسق الدورة ا.عابد القثامي من بصحة الطائف.