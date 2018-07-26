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خلفان: يجب وضع مدير البوق القطري ” الجزيرة ” بقائمة المطلوبين

خلفان: يجب وضع مدير البوق القطري ” الجزيرة ” بقائمة المطلوبين
طلال الضوي(صدى):

نشر الفريق ” ضاحي خلفان تميم ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم الخميس، تغريدة عبر الحساب الرسمي له بموقع التدوين القصير ” تويتر” ، قال فيها ” أن البوق الإعلامي القطري ” الجزيرة ” ، تتعمد نشر الشائعات عن دولة الأمارات ” .

وأضاف ” خلفان ” ، في تغريدته ” أن المطلوب وضع مديرها على قائمة المطلوبين لتعمد نشره الشائعة، والتعميم عليه.

وأكمل ” خلفان ” ، ” النائب العام الاتحادي سيدي عليك تحريك الدعوى القضائية ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1677 ] نشر منذ 21 دقيقة

اتفق معك
هاذولا داعمي الارهاب بقنواتهم يجب ضبطهم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة

الجزيرة قناة الجماهير وليست بوق يا حثالة

[ عدد التعليقات: 1191 ] نشر منذ 16 دقيقة

الجزيرة اساس الفساد

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