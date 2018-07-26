خلفان: يجب وضع مدير البوق القطري ” الجزيرة ” بقائمة المطلوبين

طلال الضوي(صدى):

نشر الفريق ” ضاحي خلفان تميم ” نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اليوم الخميس، تغريدة عبر الحساب الرسمي له بموقع التدوين القصير ” تويتر” ، قال فيها ” أن البوق الإعلامي القطري ” الجزيرة ” ، تتعمد نشر الشائعات عن دولة الأمارات ” .

وأضاف ” خلفان ” ، في تغريدته ” أن المطلوب وضع مديرها على قائمة المطلوبين لتعمد نشره الشائعة، والتعميم عليه.

وأكمل ” خلفان ” ، ” النائب العام الاتحادي سيدي عليك تحريك الدعوى القضائية ” .